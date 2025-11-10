¿Por quién voto en las elecciones 2025? Consulta con RUT quiénes son tus candidatos en simples pasos - Chilevisión

A través del sitio web del Servicio Electoral de Chile, la ciudadanía pueden conocer quiénes son los candidatos de su división territorial.

El próximo domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Chile, donde se podría conocer al próximo presidente o presidenta para el período 2026-2030.

Este proceso electoral de carácter obligatorio se realizará conjuntamente con los comicios de diputados y senadores en algunas regiones, convirtiéndose en una jornada clave para la configuración política del país.

¿Cómo saber por quién voto en las elecciones 2025?

A través del sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel), los electores pueden conocer quiénes son los candidatos de su división territorial.

En la elección de diputados y diputadas, depende del distrito al que pertenece su domicilio electoral.

En tanto que para los senadores solo se vota en 7 regiones:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Atacama

Valparaíso

Maule

La Araucanía

Aysén

Para consultar por tu candidato o candidata en las elecciones del domingo 16 de noviembre, debe seguir los siguientes pasos:

Entrar a este enlace del Servel

Ingresa tu RUT sin puntos y con guión

Se desplegará la lista de candidatos presidenciales y de diputado

¿Quiénes son los candidatos a La Moneda?

En el caso de los postulantes a La Moneda, se mantienen los ocho candidatos para toda la ciudadanía: