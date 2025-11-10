 ¿Por quién voto en las elecciones 2025? Consulta con RUT quiénes son tus candidatos en simples pasos - Chilevisión
Senado aprueba AC contra ministro Antonio Ulloa y lo destituye por vínculos con Hermosilla
10/11/2025 17:18

¿Quiénes son mis candidatos en las elecciones 2025? Consulta con RUT en simples pasos

A través del sitio web del Servicio Electoral de Chile, la ciudadanía pueden conocer quiénes son los candidatos de su división territorial.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

El próximo domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Chile, donde se podría conocer al próximo presidente o presidenta para el período 2026-2030.

Este proceso electoral de carácter obligatorio se realizará conjuntamente con los comicios de diputados y senadores en algunas regiones, convirtiéndose en una jornada clave para la configuración política del país.

¿Cómo saber por quién voto en las elecciones 2025?

A través del sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel), los electores pueden conocer quiénes son los candidatos de su división territorial.

En la elección de diputados y diputadas, depende del distrito al que pertenece su domicilio electoral.

En tanto que para los senadores solo se vota en 7 regiones:

  • Arica y Parinacota
  • Tarapacá
  • Atacama
  • Valparaíso
  • Maule
  • La Araucanía
  • Aysén

Para consultar por tu candidato o candidata en las elecciones del domingo 16 de noviembre, debe seguir los siguientes pasos:

  • Entrar a este enlace del Servel
  • Ingresa tu RUT sin puntos y con guión
  • Se desplegará la lista de candidatos presidenciales y de diputado

¿Quiénes son los candidatos a La Moneda?

En el caso de los postulantes a La Moneda, se mantienen los ocho candidatos para toda la ciudadanía:

  • Franco Parisi (PDG)
  • Jeannette Jara (Unidad por Chile)
  • Marco Enríquez-Ominami (Independiente)
  • Johannes Kaiser (Partido Liberal)
  • José Antonio Kast (Partido Republicano
  • Eduardo Artés (Independiente)
  • Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas)
  • Harold Mayne-Nicholls (Independiente)
