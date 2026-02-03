 “De verdad que...”: Tamara Cornejo rompió el silencio y entregó detalles de su relación con Marcelo Ríos - Chilevisión
Minuto a minuto
Médico extranjero quedaría libre tras fatal atropello a joven profesora en Vitacura Temor por ola de robos en villa de Maipú: Lejanía de comisarías sería factor “Lo que se está haciendo destruye…”: Las críticas de la abogada de los hijos de Julia Chuñil El 40% ya está construido: Así avanza la línea 7 del Metro de Santiago que conectará Renca con Vitacura Metro de Santiago informa normalización de servicio en Línea 3 tras cierre de estaciones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 19:55

“De verdad que...”: Tamara Cornejo rompió el silencio y entregó detalles de su relación con Marcelo Ríos

Además, Patricio Sotomayor reveló nueva información sobre Tamara quien es periodista de profesión, especializada en marketing.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Tamara Cornejo, hija del extenista Patricio Cornejo y nueva pareja de Marcelo "Chino" Ríos, rompió el silencio en exclusiva para Plan Perfecto y entregó detalles sobre su nueva relación.

Además, Patricio Sotomayor reveló nueva información acerca de esta mujer con la que Ríos aseguró haber tenido una historia de amor hace más de 20 años.

¿Qué dijo Tamara Cornejo?

"Nos conocemos hace mucho, mucho tiempo", dijo Tamara Cornejo en exclusiva para Plan Perfecto y aunque se mantuvo cautelosa ante la presencia de las cámaras, reveló inéditos detalles.

Tamara Constanza Cornejo Muñoz tiene 40 años, es periodista de profesión especializada en marketing, y por muchos años hizo de vocera de su familia respecto de la carrera de su padre.

A Cornejo se le preguntó si durante estos años había existido algo más que una amistad entre ellos y sentenció: "No, no, no. Nada"

En torno a la separación del exnúmero uno del mundo con Vanessa Bourgeois, Tamara comentó: "Nada, en realidad. No puedo hacerte ningún comentario sobre eso".

"Hasta el momento, todo bien. Maravilloso", dijo la periodista sobre su relación con el extenista y confirmó que él actualmente se encuentra en Chile.

Acto seguido, agregó: "De verdad que no quiero seguir hablando", y tras ser consultada sobre si es feliz con Marcelo, concluyó: "¿Cómo me ven?".

Finalmente, Pato Sotomayor reveló que Tamara Cornejo había estado casada desde 2011 hasta 2021.

Revive el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura

Todos los acusados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, ya que el juez Patricio Álvarez consideró que no se habían acreditado los delitos.

03/02/2026

Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule

Desde la Corporación Nacional Forestal rechazaron lo sucedido y decidieron desvincular a los funcionarios.

03/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026