“De verdad que...”: Tamara Cornejo rompió el silencio y entregó detalles de su relación con Marcelo Ríos - Chilevisión

Además, Patricio Sotomayor reveló nueva información sobre Tamara quien es periodista de profesión, especializada en marketing.

Este martes, Tamara Cornejo, hija del extenista Patricio Cornejo y nueva pareja de Marcelo "Chino" Ríos, rompió el silencio en exclusiva para Plan Perfecto y entregó detalles sobre su nueva relación.

Además, Patricio Sotomayor reveló nueva información acerca de esta mujer con la que Ríos aseguró haber tenido una historia de amor hace más de 20 años.

¿Qué dijo Tamara Cornejo?

"Nos conocemos hace mucho, mucho tiempo", dijo Tamara Cornejo en exclusiva para Plan Perfecto y aunque se mantuvo cautelosa ante la presencia de las cámaras, reveló inéditos detalles.

Tamara Constanza Cornejo Muñoz tiene 40 años, es periodista de profesión especializada en marketing, y por muchos años hizo de vocera de su familia respecto de la carrera de su padre.

A Cornejo se le preguntó si durante estos años había existido algo más que una amistad entre ellos y sentenció: "No, no, no. Nada"

En torno a la separación del exnúmero uno del mundo con Vanessa Bourgeois, Tamara comentó: "Nada, en realidad. No puedo hacerte ningún comentario sobre eso".

"Hasta el momento, todo bien. Maravilloso", dijo la periodista sobre su relación con el extenista y confirmó que él actualmente se encuentra en Chile.

Acto seguido, agregó: "De verdad que no quiero seguir hablando", y tras ser consultada sobre si es feliz con Marcelo, concluyó: "¿Cómo me ven?".

Finalmente, Pato Sotomayor reveló que Tamara Cornejo había estado casada desde 2011 hasta 2021.

