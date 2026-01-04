“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos - Chilevisión

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

A través de una declaración pública, Vanessa Sofía Bourgeois, la nueva polola de Marcelo Ríos, negó haber estado en dos relaciones paralelas y advirtió que no volverá a referirse al tema.

"Aclaro al comenzar que es la única declaración pública que voy a realizar, no contestaré ni daré entrevistas a ningún medio de comunicación y prensa", partió señalando.

Esto, luego de que se conociera que tanto Ríos como Burgeiis habrían mantenido relaciones amorosas paralelas.

Ante esto, la nutricionista sostuvo que "tengo un hijo de 19 años y toda esta situación ha impactado nuestra salud emocional y mental, ha generado perjuicio económico al dificultar mi capacidad de trabajar con tranquilidad y ha afectado profundamente a quienes amo".

"Yo no soy la mujer que están intentando mostrar"

La profesional señaló que "me duele y me parece injusto que se difunda información parcial, tergiversada y fuera de contexto sobre mi vida personal, afectando mi honra como mujer, mi reputación y mi dignidad, intentando además perjudicar mi relación de pareja con Marcelo Ríos".

Así, enfatizó que "yo no soy la mujer que están intentando mostrar. Mi vida pasada es mi vida pasada, forma parte de mi historia y de mis procesos personales, y me pertenece solo a mí".

"Jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar. A todas mis parejas las he respetado profundamente, y Marcelo no es la excepción: estoy 100% con él, tiene todo mi amor, mi respeto y mi fidelidad", señaló.

Finalmente, pidió respeto por su vida privada y "mi dignidad como mujer y por mi derecho a vivir en tranquilidad".