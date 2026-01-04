 “No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano Muere joven que fue víctima de brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central VIDEO | Con cánticos y banderas: Así celebraron los venezolanos en Chile la captura de Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/01/2026 12:15

“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

Publicado por CHV Noticias

A través de una declaración pública, Vanessa Sofía Bourgeois, la nueva polola de Marcelo Ríos, negó haber estado en dos relaciones paralelas y advirtió que no volverá a referirse al tema. 

"Aclaro al comenzar que es la única declaración pública que voy a realizar, no contestaré ni daré entrevistas a ningún medio de comunicación y prensa", partió señalando.

Esto, luego de que se conociera que tanto Ríos como Burgeiis habrían mantenido relaciones amorosas paralelas

Ante esto, la nutricionista sostuvo que "tengo un hijo de 19 años y toda esta situación ha impactado nuestra salud emocional y mental, ha generado perjuicio económico al dificultar mi capacidad de trabajar con tranquilidad y ha afectado profundamente a quienes amo".

"Yo no soy la mujer que están intentando mostrar"

La profesional señaló que "me duele y me parece injusto que se difunda información parcial, tergiversada y fuera de contexto sobre mi vida personal, afectando mi honra como mujer, mi reputación y mi dignidad, intentando además perjudicar mi relación de pareja con Marcelo Ríos". 

Así, enfatizó que "yo no soy la mujer que están intentando mostrar. Mi vida pasada es mi vida pasada, forma parte de mi historia y de mis procesos personales, y me pertenece solo a mí".

"Jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar. A todas mis parejas las he respetado profundamente, y Marcelo no es la excepción: estoy 100% con él, tiene todo mi amor, mi respeto y mi fidelidad", señaló.

Finalmente, pidió respeto por su vida privada y "mi dignidad como mujer y por mi derecho a vivir en tranquilidad".

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Lo último

Lo más visto

Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“

La pareja del comediante, con quien contrajo matrimonio en 2021, dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Tras unas horas, salió a aclarar todo. "No se dejen engañar", indicó.

04/01/2026

“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

04/01/2026

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Los testimonios corresponden a soldados que estaban a cargo de la defensa de zonas estratégicas en Venezuela, las que fueron atacadas por personal militar de Estados Unidos este sábado.

04/01/2026

Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano

Anoche se ejecutaron las órdenes de detención contra los imputados.

04/01/2026