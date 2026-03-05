Reconocida académica Paulina Astroza de la UdeC se encuentra en la UCI tras grave atropello en Concepción - Chilevisión

La abogada fue arrollada por un auto que conducía la tarde del miércoles, en la intersección de calle Rengo con Chacabuco, cuando salía desde una peluquería.

Paulina Astroza, conocida académica de la Universidad de Concepción, sufrió un grave atropello y se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Concepción.

La abogada y profesora fue arrollada por un auto que conducía un médico la tarde del miércoles, en la intersección de calle Rengo con Chacabuco, cuando salía desde una peluquería.

La académica recibió los primeros auxilios en el lugar por parte de personal de una clínica de salud mental que se encuentra en lugar del accidente.

Posteriormente se sumaron voluntarios de la séptima compañía de Bomberos y se solicitó la presencia del SAMU para trasladar a la mujer al hospital.

Permanece internada en la UCI

Desde el Hospital Regional de Concepción señalaron que Paulina Astroza presentó una contusión pulmonar, una fractura de escápula y tiene un traumatismo abdominal, según consignó Biobío.

También señalaron que se encuentra fuera de riesgo vital pero con condición de gravedad.