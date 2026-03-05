Millonaria querella contra Kaminski: Lo acusan de presunta estafa por $180 millones - Chilevisión

El animador fue apuntando en una querella por presunta estafa en la producción de la fonda “Doña Flor”. El empresario con el que se asoció señaló haber invertido una millonaria suma para participar del proyecto.

Francisco Kaminski enfrenta una nueva complicación luego de que se conociera una querella en su contra por presunta estafa.

La acción judicial está relacionada con la producción de la fonda “Doña Flor” que se realizaría en las Fiestas Patrias 2025, en la comuna de La Florida, según consignó The Clinic.

De acuerdo el mencionado medio, la querella fue presenta por el empresario José Tomás Devlahovich, quien señaló haber invertido una millonaria suma para participar del proyecto.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Esto, luego de que se le asegurara que la fonda tenía permisos, contratos y acuerdos necesarios listos para su funcionamiento y lo único que faltaba era financiamiento.

Habría millonaria deuda

Según el documento, el perjuicio económico superaría los $180 millones de pesos por lo que se solicitó al Ministerio Público que investigue los hechos y determine las eventuales responsabilidades de Francisco Kaminski.

La relación comercial inició en junio de 2025 y el empresario aceptó participar del negocio bajo ciertas garantías, como que la recaudación de entradas a través de Passline estuviera bajo su control, mientras el animador actuaba como administrador.

“En ese proceso se constató la existencia de una deuda de Francisco Kaminski con Passline, la cual fue exigida al momento de traspasar la cuenta a nombre del querellante, quien debió asumir dicho pago en el contexto de la continuidad operativa del evento”, señala la querella.

Posteriormente, José Tomás Devlahovich advirtió sobreprecios en contratos con artistas, pagos a proveedores que no fueron rendidos y diferencias entre los montos presupuestados y los pagados.