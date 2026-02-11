 Nuevo romance de Francisco Kaminski habría llegado a su fin: “No queremos tener ninguna relación con él” - Chilevisión
11/02/2026 11:57

Nuevo romance de Francisco Kaminski habría llegado a su fin: “No queremos tener ninguna relación con él”

La familia de María Paz Sauvalle se habría enterado de la relación a través de su video en una fiesta y se reunieron a conversar con ella.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes se dio a conocer que la nueva relación de Francisco Kaminski habría llegado a su fin, luego de que la familia de María Paz Sauvalle se enterara de la situación.

El clan no estaría de acuerdo con este romance debido a las polémicas en las que se ha visto involucrado el comunicador, por lo que habrían hablado con María Paz para que terminara con este incipiente vínculo.

¿Qué pasó con la nueva relación de Francisco Kaminski?

La información fue entregada por Hugo Valencia, quien declaró conocer a uno de los tíos de María Paz y en el último capítulo de Zona de Estrellas expuso el malestar de la familia de la profesora. 

"Me he contactado con el círculo más estrecho de María Paz y me han comentado que la relación entre María Paz y Francisco Kaminski estaría completamente terminada", expresó Valencia.

En esa misma línea, agregó: "Me han dicho que la familia de María Paz ha puesto el grito en el cielo cuando se enteraron hace semanas atrás de que María Paz había pinchado con Francisco Kaminski".

El periodista explicó que la familia de la profesora se habría enterado de la situación tras ver un video de diciembre de 2025 donde aparece María Paz en una fiesta junto a Kaminski y, aunque no se ve claramente, la reconocieron con facilidad.

"La han llamado al orden y citaron a toda la familia para conversar de tú a tú con la muchacha", añadió Valencia, quien además expuso: "'¿Qué significan estas imágenes?', le habrían dicho, y ella habría respondido: '¡Ay, Pancho! El Francisco sí es un amigo; lo conocí el otro día en una fiesta, pinchamos, estamos ahí saliendo'".

En esa misma línea, sus familiares habrían expresado: "¿Tú sabes quién es esta persona? Sí, po, le dijo el Kaminski, ¿sabes en qué trabaja? Sí, es periodista, es animador de televisión y actualmente trabaja en una empresa minera", indicó Valencia.

"¿Tú sabes en qué anda metido este hombre? Ahí está trabajando en la minera, le dice", relató el periodista, quien además citó textualmente el mensaje que le había enviado dicha fuente.

En el escrito la persona comenta: "Como familia y por María Paz, no queremos tener ninguna relación con él; es, por decirlo, un cara de r... económica y financieramente hablando. Imagínate que les debe plata a la mafia".

Por otro lado, Valencia explicó que cuando la familia de María Paz le preguntó si tenía conocimiento de las polémicas en las que estaba Francisco, ella respondió con una negativa, por lo que los familiares de la profesora arremetieron con todo contra Kaminski.

"Seguramente él filtró todas estas imágenes para que se hable de su nueva relación amorosa", concluyeron.

