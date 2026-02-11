Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido - Chilevisión

Indignación ha causado el registro que muestra a un conductor manejando una camioneta 4x4 sobre el Humedal de Mantagua, una zona protegida ubicada en Ritoque, Quintero, Región de Valparaíso.

El hecho fue denunciado por Fundación Humedal de Mantagua, quienes, a través de redes sociales, dieron a conocer el registro.

Según los videos, el chofer entró de manera irregular al área y condujo el vehículo atropellando y ahuyentando a las aves que se encontraban allí.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Incluso, se presume que a los pocos minutos el conductor se detuvo para consumir bebidas alcohólicas junto a sus acompañantes.

Ahora, las autoridades llevan adelante una investigación para identificar al sujeto, quien podría enfrentar el cargo de maltrato animal.