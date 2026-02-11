 Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza” No va: Gobernación RM anuncia suspensión de fiesta “Santiago Te Amo” Viajó a Santiago por exámenes médicos y se perdió su rastro: Joven de San Antonio habría sido detenido y luego desapareció Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución” Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/02/2026 09:27

Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido

La investigación apunta a esclarecer la identidad del sujeto, quien podría ser formalizado por maltrato animal.

Publicado por CHV Noticias

Indignación ha causado el registro que muestra a un conductor manejando una camioneta 4x4 sobre el Humedal de Mantagua, una zona protegida ubicada en Ritoque, Quintero, Región de Valparaíso. 

El hecho fue denunciado por Fundación Humedal de Mantagua, quienes, a través de redes sociales, dieron a conocer el registro.

Según los videos, el chofer entró de manera irregular al área y condujo el vehículo atropellando y ahuyentando a las aves que se encontraban allí.

Incluso, se presume que a los pocos minutos el conductor se detuvo para consumir bebidas alcohólicas junto a sus acompañantes. 

Ahora, las autoridades llevan adelante una investigación para identificar al sujeto, quien podría enfrentar el cargo de maltrato animal.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026
Publicidad