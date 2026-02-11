Sismo sacude la zona sur del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

La madrugada de este miércoles 11 de febrero se registró un movimiento telúrico en la región de Magallanes.

Un fuerte sismo de 4,4 sacudió durante la madrugada de este miércoles 11 de febrero el sur del país, concretamente a la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 05:16 horas y se ubicó a 34, 38 kilómetros al noroeste de Puerto Natales.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 72,66 kilómetros.