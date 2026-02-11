¿No hay vuelta atrás?: Yamila Reyna tomó drástica decisión tras presunto quiebre amoroso con Américo - Chilevisión

Este martes, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la pareja había terminado su relación tras una serie de discusiones en el Festival Oro Verde, donde ambos participaron.

Este miércoles, Yamila Reyna reapareció en redes sociales, y sus seguidores se percataron de que la actriz ya no está usando el anillo de compromiso que le dio Américo.

Esto, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara que la pareja había terminado su relación amorosa después de una serie de fuertes discusiones durante el fin de semana, cuando ambos se encontraban en el Festival Oro Verde en Empedrados.

¿Qué pasó con Yamila Reyna?

La última publicación de Yamila en su cuenta de Instagram, muestra un recuento de lo que fue dicho fin de semana, donde ella animó el festival en cuestión y Américo formó parte de la parrilla.

En ese video aparece parte de la presentación de Américo, pero Yamila ya no estaba usando su anillo de compromiso.

Luego, publicó una historia donde aparece en primer plano y en sus manos tampoco figura la joya en sus dedos y hasta hace una semana, las fotografías que aparecen en su cuenta sí muestran el anillo.

La situación no pasó desapercibida entre los internautas, dado que cuando Cecilia Gutiérrez reveló la noticia, dejó en claro que hubo personas que le hablaron para informar una fuerte pelea entre ambos en una bencinera.

Dichos internautas instaban a la periodista a pedir el registro de cámaras de seguridad en dicho lugar, acusando al artista de "violento"; sin embargo, ninguno de ellos grabó lo sucedido, por lo que no es información confirmada.

Revisa las publicaciones de Instagram: