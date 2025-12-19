 “No sé cómo presentarme”: Américo confesó inesperado problema en propuesta matrimonial a Yamila Reyna - Chilevisión
19/12/2025 18:27

“No sé cómo presentarme”: Américo confesó inesperado problema en propuesta matrimonial a Yamila Reyna

El cantante y la actriz contaron detalles inéditos en Podemos Hablar de la propuesta de matrimonio que tuvieron en julio, en especial cómo se gestó la sorpresa con la familia de la trasandina.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Américo y Yamila Reyna revelarán detalles inéditos de la noche en que se comprometieron en matrimonio en el nuevo capítulo de Podemos Hablar de este viernes. 

El cantante contará cómo preparó el compromiso sorpresa la noche del 28 de julio y el paso previo que tuvo que dar para traer a la familia de la actriz desde Argentina. 

“Se me ocurrió a mí organizarlo, guardar silencio, la complicidad de quienes nos acompañaron, fue una noche bien especial, estaba parte de mi familia, las amigas más cercanos que son su familia en Chile, también me tocó convocar a dos integrantes muy importante de Yamila, su mamá y su hermano”, relatará. 

Pero había un gran problema para el artista, ya que hasta ese momento no conocía a la familia de su novia, por lo que decidió llamarlos directamente para presentarse e invitarlos a ser cómplices del importante día. 

“Los llamé y me tuve que presentar con ellos. Les dije ‘hola, buenas noches, perdón, Patricia soy chino, Domingo, Américo, su yerno, no sé cómo presentarme. Así fue, lo mismo fue con el hermano de Yamila”, contará. 

A pesar de su nerviosismo, la idea de Américo fue bien recibida y contó con el apoyo de su suegra y cuñado: “Fue muy lindo poder hablar con ellos y que me recibieran con tanto cariño. Les dije, me quiero comprometer con Yamila, la reacción fue ‘ah en serio, que buena onda’”. 

Mamá de Yamila no quería a Américo

Aunque ahora la pareja está feliz con su compromiso, en un principio las cosas no fueron tan fácil, ya que la mamá de Yamilia Reyna no veía con buenos ojos a Américo

“Mi mamá es extrovertida, además, que lo ama, pero de comienzo no quiso saber nada, pero después como vio a medida como él era conmigo, lo adoró”.

La comediante reveló que los motivos detrás de los reparos que tenía su madre eran debido a su propia experiencia al estar casada con un cantante de cumbia. 

“Al principio fue porque es cantante de cumbia. Bajo la experiencia de mi mamá con mi papá, entonces fue ‘no un cantante de cumbia no’. Después a medida que lo fue conociendo decía ‘ah mira no toma, ah mira se porta bien, ah mira no sale, ah mira es buen papá…”, contó. 

