 “Por fin te...”: Yamila Reyna respondió con todo a usuaria que criticó su romance con Américo - Chilevisión
Minuto a minuto
Madre de una niña de 4 años: Quién era Krishna Aguilera, la joven víctima de un crimen que conmociona al país Quiénes son los seis detenidos por el crimen de Krishna y por qué no se descartan más arrestos Realizan masiva velatón en memoria de Krishna Aguilera en San Bernardo ¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada Sismo sacude a la zona central: Revisa la magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/10/2025 12:30

“Por fin te...”: Yamila Reyna respondió con todo a usuaria que criticó su romance con Américo

La actriz se defendió a través de Instagram de una usuaria que la acusó de estar con Américo por interés,

Publicado por CHV Noticias

Yamila Reyna arremetió con todo contra una internauta luego de que esta le lanzara un ácido comentario con respecto a su relación con Américo.

En conversación con Página 7, la actriz comentó su reciente viaje a Europa junto al cantante, donde compartió algunas postales románticas.

Luego de que la entrevista se publicara en la cuenta de Instagram del medio, una internauta dejó el siguiente comentario: "Está buena la billetera de Américo. Aprovecha Yamila, por fin te resultó".

Ante esto, la actriz trasandina no se quedó callada y respondió: "Sí, claro, porque yo no trabajo seguro. 2025 y una mujer opinando así, qué gran avance".

Mira los comentarios a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025