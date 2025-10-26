“Por fin te...”: Yamila Reyna respondió con todo a usuaria que criticó su romance con Américo - Chilevisión

La actriz se defendió a través de Instagram de una usuaria que la acusó de estar con Américo por interés,

Yamila Reyna arremetió con todo contra una internauta luego de que esta le lanzara un ácido comentario con respecto a su relación con Américo.

En conversación con Página 7, la actriz comentó su reciente viaje a Europa junto al cantante, donde compartió algunas postales románticas.

Luego de que la entrevista se publicara en la cuenta de Instagram del medio, una internauta dejó el siguiente comentario: "Está buena la billetera de Américo. Aprovecha Yamila, por fin te resultó".

Ante esto, la actriz trasandina no se quedó callada y respondió: "Sí, claro, porque yo no trabajo seguro. 2025 y una mujer opinando así, qué gran avance".

