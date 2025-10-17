 “Una sorpresa hermosa”: Yamila Reyna contó cómo fue la propuesta de matrimonio de Américo - Chilevisión
17/10/2025 09:14

“Una sorpresa hermosa”: Yamila Reyna reveló detalles de cómo Américo le pidió matrimonio

La comediante relató que creyó que iba a acompañar al cantante a una cena de trabajo, sin embargo, se trataba de una cena de compromiso junto a sus más cercanos.

Publicado por Gabriela Valdés

Yamila Reyna entregó nuevos detalles de cómo Américo le pidió matrimonio tras más de un año juntos.

En conversación con Las Últimas Noticias, la actriz indicó que "fue un pedido de compromiso muy bonito, muy íntimo, por ende, lo quiero mantener como tal".

"Solo quiero decirte que fue una noche mágica, especial, perfecta. Él se preocupó de cada detalle, de sorprenderme", añadió sobre el importante día la argentina.

"Fui a acompañarlo supuestamente a una cena de trabajo y me encontré con esta sorpresa hermosa, que fue el sueño de cualquier mujer lo que me pasó en esa noche", narró Yamila.

En esa línea, relató que durante la pedida de Américo "estuvieron los más cercanos a nosotros, los familiares más íntimos, los amigos más íntimos y fue algo muy bonito, muy emotivo y definitivamente una de las noches que jamás en mi vida me voy a poder olvidar".

"Me sorprendí muchísimo, imagínate, yo acompañándolo a una supuesta cena de trabajo y me encontré con una noche de compromiso. Así que fue muy bonito", finalizó sobre el importante paso que dará la pareja que inició su romance en 2024.

