“Amor de mi vida”: Yamila Reyna confirmó su compromiso con Américo tras un año de relación - Chilevisión

En el último capítulo de Top Chef VIP, la actriz argentina lució su anillo tras petición de matrimonio del cantante.

A un año de iniciar su relación, Yamila Reyna anunció su compromiso con el cantante nacional Américo.

En el último capítulo de Top Chef VIP, la actriz argentina fue consultada por el uso de anillo durante la grabación del capítulo.

"Te he visto todo el rato cocinando y he notado algo distinto, ¿qué ha pasado?", preguntó directamente el chef Sergi Arola.

"Me comprometí", respondió la comediante, recibiendo las felicitaciones del jurado y del resto de los participantes.

En julio pasado, la pareja encendió rumores de compromiso tras unas románticas fotos en redes sociales, donde Yamila aparece luciendo un llamativo anillo en su dedo anular.

Yamila Reyna y Américo celebran su primer año juntos

Este jueves, Yamila Reyna publicó un romántico mensaje para celebrar su primer año junto al exponente de la cumbia.

"Yo era de esas mujeres que le encantaba estar sola. De las convencidas de que eso 'del amor' no era para mí, al menos no en esta vida… Pero hace un año, llegó un 'don sonrisa hermosa' a tratarme como princesa, a cuidarme nadie lo había hecho y cambió todos mis planes", partió diciendo.

Luego, la trasandina expresó: "Gracias por haber llegado a cambiar mi mundo, por la valentía de apostar al amor a pesar de las heridas, las diferencias y las historias vividas".

"Gracias por quererme y amarme de la manera que lo haces, por hacerme brillar los ojos, y el alma. Feliz primer año juntos, amor de mi vida", remató.