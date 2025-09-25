 “Amor de mi vida”: Yamila Reyna confirmó su compromiso con Américo tras un año de relación - Chilevisión
Minuto a minuto
Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 11:34

“Amor de mi vida”: Yamila Reyna confirmó su compromiso con Américo tras un año de relación

En el último capítulo de Top Chef VIP, la actriz argentina lució su anillo tras petición de matrimonio del cantante.

Publicado por CHV Noticias

A un año de iniciar su relación, Yamila Reyna anunció su compromiso con el cantante nacional Américo.

En el último capítulo de Top Chef VIP, la actriz argentina fue consultada por el uso de anillo durante la grabación del capítulo.

"Te he visto todo el rato cocinando y he notado algo distinto, ¿qué ha pasado?", preguntó directamente el chef Sergi Arola.

"Me comprometí", respondió la comediante, recibiendo las felicitaciones del jurado y del resto de los participantes.

En julio pasado, la pareja encendió rumores de compromiso tras unas románticas fotos en redes sociales, donde Yamila aparece luciendo un llamativo anillo en su dedo anular.

Yamila Reyna y Américo celebran su primer año juntos

Este jueves, Yamila Reyna publicó un romántico mensaje para celebrar su primer año junto al exponente de la cumbia.

"Yo era de esas mujeres que le encantaba estar sola. De las convencidas de que eso 'del amor' no era para mí, al menos no en esta vida… Pero hace un año, llegó un 'don sonrisa hermosa' a tratarme como princesa, a cuidarme nadie lo había hecho y cambió todos mis planes", partió diciendo.

Luego, la trasandina expresó: "Gracias por haber llegado a cambiar mi mundo, por la valentía de apostar al amor a pesar de las heridas, las diferencias y las historias vividas".

"Gracias por quererme y amarme de la manera que lo haces, por hacerme brillar los ojos, y el alma. Feliz primer año juntos, amor de mi vida", remató.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025