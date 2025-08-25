 La bomba de Leo Rey que impactó en vivo a panel de Plan Perfecto: “Américo me bloqueó de redes” - Chilevisión
25/08/2025 23:22

La bomba de Leo Rey que impactó en vivo a panel de Plan Perfecto: “Américo me bloqueó de redes”

Durante el programa de Chilevisión, el exvocalista de La Noche reveló el motivo detrás del enojo de su colega. "Espero que me desbloquee", señaló.

Publicado por CHV Noticias

Leo Rey impactó al panel de Plan Perfecto tras revelar un inesperado distanciamiento con Américo, con quien grabó una colaboración hace dos años.

Durante el programa de Chilevisión, el exvocalista de La Noche recibió un particular saludo de su colega, quien le sacó en cara que no lo mencionara al ganar el premio a Colaboración del Año por su canción Sigue la Cumbia en Premios Musa 2023.

"¿Por qué no me mencionaste y no me saludaste? Me dolió el corazón, lo estaba viendo en vivo. Yo sí te mandé un mensaje cariñoso y tú me olvidaste totalmente", afirmó el intérprete de El Embrujo.

Ante esto, Leo explicó que al recibir el premio "con los nervios no saludé a la colaboración. Mucho tiempo que no ganaba".

La bomba de Leo Rey contra Américo

Aprovechando la instancia, Leo Rey le habló directamente a Américo: "¿Por qué me bloqueó de todas las redes sociales? Si somos amigos, se enojó".

"Júrame que te bloqueó", reaccionó Diana Bolocco con evidente sorpresa. "Esto era un saludo buena onda y tal vez se nos fue de las manos", agregó.

Al ser consultado por esta acción de Américo, el autor de Quiero ser más que tu Amigo sostuvo que "no hay rivalidad, de hecho hicimos una canción juntos y la pasamos muy bien".

"Fue un tremendo orgullo haber compartido con él, porque somos de la misma generación. Le mando un saludo y espero que me desbloquee", afirmó.

Revisa el momento acá:

