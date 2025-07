Leo Rey se lanzó de nuevo contra Alexítico: “Nunca te has puesto los pantalones” - Chilevisión

En entrevista con Diana Bolocco en Podemos Hablar, el cantante entregará detalles de su enemistad con el líder del grupo La Noche. "Éramos Los Prisioneros de la cumbia", señaló.

Leo Rey será uno de los invitados de este viernes en Podemos Hablar de Chilevisión. El cantante abordará la reciente polémica con su excompañero del Grupo La Noche, Alexis Morales, más conocido como Alexítico.

Durante el programa conducido por Diana Bolocco, el artista manifestará que "siempre por redes sociales había ataques de ellos, se reían de mí y me atacaban con burlas, con chistes".

Además, se referirá a las acusaciones de supuestas amenazas contra el hijo de Morales, quien actualmente es el vocalista de la banda: "Nunca he sido una persona violenta con nadie y Alexítico se escondía, nunca daba la cara".

Consultado sobre un posible deseo de volver a la agrupación, Leo comentará que "nunca dije que quería volver, tengo un equipo maravilloso de personas que trabajan conmigo y no quiero cometer el mismo error del año 2013 cuando volví a La Noche por ellos, por mis compañeros que no la estaban pasando tan bien".

"El grupo iba en decadencia y yo lo busqué, yo tuve que humillarme, dejar mi orgullo atrás", recordará el histórico vocalista en PH.

Respecto a ese regreso, el cantante sostendrá que "me humillé porque me fui por las razones que acabo de contar. Fea la palabra, pero me cagaron con todo. Mis sueños, mi inversión, mi tiempo, todo lo que yo hice por esa banda... me robaron".

Leo Rey: "Éramos Los Prisioneros de la cumbia"

Durante el estelar de Chilevisión, Leo Rey comparará este conflicto con Alexítico con el mediático quiebre de Jorge González y Claudio Narea.

"Éramos Los Prisioneros de la cumbia, siempre lo decíamos, pero los que más perdieron son los demás chicos", dijo el cantante, en relación a los otros integrantes que también decidieron abandonar la agrupación. "Por algo han pasado siete cantantes y todos se han ido", declarará.

Antes de finalizar su intervención, Leo le enviará un potente mensaje al líder de La Noche: "Alexis Morales, nunca te has puesto los pantalones y me has dicho a la cara 'Leo Rey, esto es lo que tengo que explicarte, esto es lo que pasó, te debo unas disculpas', nada".

En la misma línea, Morales ha hecho "nada más que reírse con su cara de cínico, con esa sonrisa falsa que tiene y que no es capaz de decir las verdades a la cara a la persona que te dio todo el éxito".

La declaración completa de Leo Rey se emitirá este viernes a las 22:30 horas, después de CHV Noticias. El capítulo también contará con Carla Ballero y Toto Acuña.