“¿Quién soy yo para negárselo?”: Américo tuvo romántico gesto con Yamila Reyna en Roma - Chilevisión

La actriz y el cantante mostraron parte de su recorrido por Roma durante su visita a la Fontana Di Trevi, atracción que la trasandina deseaba conocer.

Yamila Reyna y Américo están disfrutando de un romántico viaje por Europa, en el que el cantante le cumplió un esperado sueño a la trasandina.

La pareja celebró hace poco un año de relación e incluso la comediante confirmó que estaba comprometida con el cantante durante su paso por Top Chef VIP.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un registro de sus días en el viejo continente, en el que dio a entender que le cumplió un sueño a su pareja.

“Ella me pidió la Fontana Di Trevi para ella sola… ¿Y quién soy yo para negárselo? Te amo”, escribió.

En las imágenes los dos posaron en la conocida atracción de Roma, considerada uno de los panoramas más románticos en Italia.

“Estas vacaciones están grabadas en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón”, añadió Américo.

Yamilia Reyna respondió a la publicación agradeciendo al artista con un cariñoso comentario: “Sos mi bendición, mi tesoro y tenerte es el mejor regalo que la vida me pudo traer, gracias por habernos regalado un ratito de la vida para disfrutar”.

“Ahora seguiré de tu mano para todo lo increíble que se viene, te amo te amo te amo te amo chino”, agregó.

Las románticas vacaciones de Yamila Reyna y Américo