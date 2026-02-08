 Reportan gran incendio en la Vega Central: Suben a 70 los locales afectados - Chilevisión
08/02/2026 08:00

Reportan gran incendio en la Vega Central: Suben a 70 los locales afectados

De acuerdo con Bomberos, el fuego estaría controlado y sin peligro de expansión a otros sectores.

Publicado por Josefina Vera

Un violento incendio afectó a más de 50 locales comerciales en La Vega Central de Santiago, de acuerdo con la alerta de Bomberos.

El siniestro habría comenzado pasadas las 4 am de este domingo, en el sector de las calles Lastra y Salas, en la comuna de Recoleta.

Con 15 compañías controlando el fuego, este "ya se encontraría circunscrito", reveló Juan Pablo Slako, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, negando un posible peligro de propagación.

De acuerdo con la administración del recinto, el número de negocios afectados subiría a 70 en total.

Hasta el momento, se desconoce cómo comenzaron las llamas.

