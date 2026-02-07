Emergencia aérea en Quillota: Avioneta sufrió accidente en despegue y se estrelló con pasajeros a bordo - Chilevisión

La información fue confirmada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes se encuentran investigando las causas que ocasionaron el incidente.

Durante la tarde de este sábado se reportó un accidente aéreo en el marco del Festival Aéreo 2026 organizado en el Club Aéreo de Quillota, región de Valparaíso.

Lo anterior, luego de que una avioneta intentara despegar sin lograr alzar el vuelo, estrellándose dentro del mismo recinto.

De acuerdo a información difundida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave fue identificada bajo el modelo C172, matrícula CC-PTZ.

Aeronave se estrella tras no lograr despegar en aeródromo de Quillora

Pese a la magnitud del accidente, la DGAC confirmó que tanto el piloto como los pasajeros resultaron ilesos y fueron asistidos oportunamente.

La información preliminar indica que el incidente se habría producido producto de una falla en el motor de la avioneta. Sin embargo, personal de la DGAC ya inició investigaciones para determinar las posibles causas.