Reportan accidente aéreo en Curacaví: Avioneta se estrelló a solo metros de una casa - Chilevisión

En horas de la tarde de este jueves se registró un accidente aéreo en la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, una avioneta -correspondiente al Club Aéreo Naval de Concepción- sufrió un desperfecto mecánico e intentó aterrizar de emergencia en un aeródromo en la mencionada comuna.

Sin embargo, por motivos que se investigan, la aeronave se precipitó al suelo y se estrelló a pocos metros de una vivienda.

A bordo de la avioneta había solo un tripulante, quien se encuentra en estado grave.

El piloto fue trasladado por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), vía aérea, hasta dependencias de la ex Posta Central, en Santiago.

En desarrollo...