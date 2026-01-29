 “Solo quería ser feliz”: Conocida influencer anunció la muerte de su pareja tras caer desde alturas - Chilevisión
Minuto a minuto
Motivo familiar y condiciones carcelarias: Las razones de Martín de los Santos para pedir su “extradición urgente” La defensa de Ángela Vivanco enfrenta a Fiscalía: Este viernes se conocerá su medida cautelar A casi 500 días, familia sigue esperando respuestas: Lenta investigación en muerte de trabajador en La Moneda Reportan accidente aéreo en Curacaví: Avioneta se estrelló a solo metros de una casa Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 19:55

“Solo quería ser feliz”: Conocida influencer anunció la muerte de su pareja tras caer desde alturas

El hombre habría estado en escalando cuando, según el relato de la influencer, perdió el equilibrio y murió en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, la influencer Valentina Gutiérrez, también conocida como "Vale Gut", causó revuelo en redes sociales tras anunciar que su pareja, Yordano, había muerto.

¿Qué pasó con Vale Gut?

A través de su cuenta de Instagram, Vale Gut escribió: "Les doy el aviso, la Policía de Investigaciones (PDI) no puede contactarse bien, (él) vino a despedirse de mí, no sé, pero queríamos hacer las cosas bien y se me fue. No va a volver, gente. No quiero nada, me quitaron a mi novio".

Minutos más tarde, agregó: "Ahora menos voy a querer salir de esta vida, si sé cómo es la cosa. Solo quería ser feliz, gente".

Acto seguido, Gutiérrez publicó la última conversación de ellos, donde él menciona: "Te quiero ver mañana, veámonos sí o sí. Te amo, me voy a dormir, mañana te hablo".

Aunque no entregó mayores detalles del deceso, Gutiérrez explicó que su pareja "estaba escalando, perdió el equilibrio", y finalmente sentenció: "No me pregunten más, que uno cuando quiere algo ni piensa en el momento, lo sé porque yo también he quitado cosas que no son mías y me fui presa".

Si bien aún no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades respecto a la muerte del joven, usuarios de redes sociales reportaron que esta persona habría tratado de escalar 19 pisos en el edificio donde vive Valentina Gut porque no contestó al llamado en su puerta, dado que ella dormía. Según los trascendidos, en el octavo piso, el joven habría perdido el equilibrio. 

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026

Lo último

Lo más visto

Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026