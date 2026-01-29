“Solo quería ser feliz”: Conocida influencer anunció la muerte de su pareja tras caer desde alturas - Chilevisión

El hombre habría estado en escalando cuando, según el relato de la influencer, perdió el equilibrio y murió en el lugar.

Este miércoles, la influencer Valentina Gutiérrez, también conocida como "Vale Gut", causó revuelo en redes sociales tras anunciar que su pareja, Yordano, había muerto.

¿Qué pasó con Vale Gut?

A través de su cuenta de Instagram, Vale Gut escribió: "Les doy el aviso, la Policía de Investigaciones (PDI) no puede contactarse bien, (él) vino a despedirse de mí, no sé, pero queríamos hacer las cosas bien y se me fue. No va a volver, gente. No quiero nada, me quitaron a mi novio".

Minutos más tarde, agregó: "Ahora menos voy a querer salir de esta vida, si sé cómo es la cosa. Solo quería ser feliz, gente".

Acto seguido, Gutiérrez publicó la última conversación de ellos, donde él menciona: "Te quiero ver mañana, veámonos sí o sí. Te amo, me voy a dormir, mañana te hablo".

Aunque no entregó mayores detalles del deceso, Gutiérrez explicó que su pareja "estaba escalando, perdió el equilibrio", y finalmente sentenció: "No me pregunten más, que uno cuando quiere algo ni piensa en el momento, lo sé porque yo también he quitado cosas que no son mías y me fui presa".

Si bien aún no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades respecto a la muerte del joven, usuarios de redes sociales reportaron que esta persona habría tratado de escalar 19 pisos en el edificio donde vive Valentina Gut porque no contestó al llamado en su puerta, dado que ella dormía. Según los trascendidos, en el octavo piso, el joven habría perdido el equilibrio.

Revisa la publicación de Instagram: