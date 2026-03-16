“Podemos hacer lo que queramos”: Donald Trump aseguró que podría tomarse Cuba - Chilevisión

El mandatario estadounidense aseguró que podría liberar dicha nación, como también ocuparla.

Este lunes, durante una breve conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cree que tendrá "el honor de tomar Cuba".

El anuncio generó revuelo debido a que el pasado domingo, el mandatario estadounidense habló respecto de las negociaciones que ha mantenido con el régimen cubano.

¿Qué dijo Donald Trump?

"Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso estaría bien, sería un gran honor", señaló Donald Trump.

En esa misma línea, agregó: "De alguna forma, sí, ya sea que la libere, la tome, podemos hacer lo que queramos con ella, si quieres saber la realidad".

El domingo pasado, el mandatario estadounidense había declarado que el régimen cubano se había mostrado abierto a una negociación: "Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto lo lograremos o haremos lo que sea necesario".

El presidente dejó en claro que primero se ocuparían de Irán, mientras que el Partido Comunista de Cuba confirmó que sí existen conversaciones, las cuales están siendo encabezadas, por su parte, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y una serie de figuras políticas.

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