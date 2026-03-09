Donald Trump minimiza el alza mundial del petróleo: "Es un pequeño precio a pagar" - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos aseguró que los valores se normalizarán cuando desaparezca "la amenaza nuclear iraní".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la fuerte alza mundial en los precios del petróleo, que han superado los US$100 por barril.

Fue a través de un mensaje en su red Truth Social, donde el mandatario dijo que "los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear iraní este lista, es un precio a pagar muy pequeño por la paz y seguridad de Estados Unidos y el mundo".

"¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE! Presidente Donald J. Trump”, cierra la publicación del presidente estadounidense.

Cabe destacar que la actual alza del petróleo es la más alta desde el inicio de la guerra en Ucrania. Con ello, los mercados han reaccionado con la salida de activos de riesgo como las acciones, volcándose a instrumentos más defensivos como el oro y los dólares.