Pesaba solo 41 kilos: Leo Méndez Jr. mostró antes y después tras complejo estado de salud - Chilevisión

 Pesaba solo 41 kilos: Leo Méndez Jr. mostró antes y después tras complejo estado de salud
09/03/2026 15:50

Pesaba solo 41 kilos: Leo Méndez Jr. mostró antes y después tras complejo estado de salud

El hijo de DJ Méndez expuso su avance tras lograr subir a 61 kilos, luego de un año que lo tuvo complicado en términos de salud. “De no haberme dado cuenta puede haber terminado distinta esta historia”, reconoció.

Publicado por CHV Noticias

Leo Méndez Jr. compartió un importante avance tras las complicaciones de salud que lo afectaron el año pasado. 

El hijo de DJ Méndez mostró en sus redes sociales el antes y después de su impactante cambio físico luego de ser diagnosticado con anorexia, enfermedad que derivó en una serie de otros problemas de salud

“Realmente quería esperar para subir un antes y un después de mi viaje pero hasta el momento voy demasiado orgulloso para aguantarme de compartir este pequeño paso con ustedes que me han acompañado durante este viaje tormentoso”, comenzó expresando. 

En su publicación el influencer contó cómo ha vivido este proceso y compartió una serie de fotos del proceso, desde sus días hospitalizados hasta su mejora y rutinas de ejercicio en el gimnasio. 

“Hubo un tiempo que toqué fondo y de no haberme dado cuenta puede haber terminado distinta esta historia. Una vez más, parezco chato, pero una vez más agradezco a mi familia y a mis más cercanos por haberme despertado”, sinceró. 

Méndez también transparentó que pasé tanto tiempo sin saber que estaba enfermo, apartando lo que es la parte médica de la operación de mi pulmón, esa obsesión por sentir hambre 24/7 y querer disminuir las cifras de mi peso. De no sentirme suficiente para esta vida, sentirme asqueroso”

“Este post es para compartir que es posible despertar y crear propia conciencia para luchar con todo, también es para mí, para recordarme que soy una persona fuerte…  Tomar una pausa y respirar mirando hacia atrás todo lo que he luchado y todo el trabajo que he puesto en mi. ¡Gracias Leo!”, agregó. 

En su publicación, el joven destacó que pasó de pesar 41,7 a 61 kilos: Este cambio es solo el comienzo, hay días que me vuelve el miedo y angustia por haber ganado más peso pero tengo las herramientas para volver a mirarme al espejo y sentir alegría”, agregó.

Mira el antes y después de Leo Méndez Jr.

