Bono Invierno 2026 sin postular: Revisa quiénes reciben los más de $80 mil - Chilevisión

Personas de 65 años o más pueden recibir $81.257 este año. Revisa las condiciones que debes cumplir para acceder a este beneficio.
El Bono Invierno es un aporte monetario de $81.257 que no requiere postulación, y que se entrega los primeros días de mayo a quienes cumplan una serie de requisitos.
Este beneficio se entrega una vez, no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos. Revisa quiénes lo reciben, cómo saber si eres beneficiario y los requisitos que debes cumplir.
Este es un beneficio dirigido a personas mayores de 65 años (cumplidos al 1 de mayo) o más, y se les entregará siempre y cuando pertenezcan a alguno de los siguientes grupos de personas beneficiarias:
Pensiones contributivas:
Si recibes más de una pensión contributiva, no se te entregará el Bono Invierno si la suma de ellas excede el monto de la pensión mínima.
Pensión Garantizada Universal (PGU):
Pensiones especiales de reparación:
Si recibes la Pensión de Reparación, de igual forma tendrás derecho al Bono Invierno, aunque exceda el monto mínimo.
Para saber si eres beneficiario, revisa tu liquidación en el portal ChileAtiende o haciendo clic aquí, con tu Clave Única.
Puedes consultar con tu RUT la fecha y forma de pago. También puedes dirigirte presencialmente a una sucursal de ChileAtiende.