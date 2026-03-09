Bono Invierno 2026 sin postular: Revisa quiénes reciben los más de $80 mil - Chilevisión

Personas de 65 años o más pueden recibir $81.257 este año. Revisa las condiciones que debes cumplir para acceder a este beneficio.

El Bono Invierno es un aporte monetario de $81.257 que no requiere postulación, y que se entrega los primeros días de mayo a quienes cumplan una serie de requisitos.

Este beneficio se entrega una vez, no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos. Revisa quiénes lo reciben, cómo saber si eres beneficiario y los requisitos que debes cumplir.

¿Quiénes recibirán el Bono Invierno y cuáles son los requisitos?

Este es un beneficio dirigido a personas mayores de 65 años (cumplidos al 1 de mayo) o más, y se les entregará siempre y cuando pertenezcan a alguno de los siguientes grupos de personas beneficiarias:

Pensiones contributivas:

Pensionadas del Instituto de Previsión Social ( IPS ), Instituto de Seguridad Laboral ( ISL ), Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( Capredena ), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ( Dipreca ) o de las mutualidades de empleadores, y perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más .

Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Si recibes más de una pensión contributiva, no se te entregará el Bono Invierno si la suma de ellas excede el monto de la pensión mínima.

Pensión Garantizada Universal (PGU):

Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión, siempre tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $222.474,62.

Pensiones especiales de reparación:

Personas beneficiarias de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura .

. Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos .

. Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Si recibes la Pensión de Reparación, de igual forma tendrás derecho al Bono Invierno, aunque exceda el monto mínimo.

Consulta si eres beneficiario

Para saber si eres beneficiario, revisa tu liquidación en el portal ChileAtiende o haciendo clic aquí, con tu Clave Única.

Puedes consultar con tu RUT la fecha y forma de pago. También puedes dirigirte presencialmente a una sucursal de ChileAtiende.