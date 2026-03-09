 Sismo sacude a la región de Arica: Revisa acá la magnitud y el epicentro - Chilevisión
09/03/2026 12:43

Sismo sacude a la región de Arica: Revisa acá la magnitud y el epicentro

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se produjo a las 12:41.

Publicado por Catalina Vargas

Un sismo de 4.6 se reportó en el norte de Chile, en específico en la región de Arica y Parinacota.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:41 horas de este lunes 9 de marzo. 

Según el Centro Sismológico Nacional, se registró a 21 kilómetros al sur de la comuna de Putre.

Además, el temblor se produjo a una profundidad de 105 kilómetros.

