Sismo sacude a la región de Arica: Revisa acá la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se produjo a las 12:41.
Un sismo de 4.6 se reportó en el norte de Chile, en específico en la región de Arica y Parinacota.
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:41 horas de este lunes 9 de marzo.
Según el Centro Sismológico Nacional, se registró a 21 kilómetros al sur de la comuna de Putre.
Además, el temblor se produjo a una profundidad de 105 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/09 12:41:41, mag: 4.6, Lat: -18.45, Lon: -69.6, Prof: 105.46, Loc : 29.01 km al S de Putre— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 9, 2026