Sismo despertó a los habitantes del norte de Chile: Revisa su magnitud y el epicentro - Chilevisión

El sismo se sintió en la región de Antofagasta y hasta el momento no se han reportado daños a personas, estructuras o servicios básicos.

Durante la mañana de este viernes se registró un sismo que remeció al pueblo de Socaire, ubicado en la región de Antofagasta.

Según indicó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una intensidad de 4.0 en la escala de Richter y ocurrió a las 07:59 horas.

Los detalles del sismo en Socaire

En esa misma línea, desde la entidad especificaron que el sismo se ubicó 85.72 kilómetros al este de Socaire y tuvo una profundidad de 238.54 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

