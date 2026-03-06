 Insólito registro: Hombre lanzó petardo a niños que jugaban en una plaza en Maipú - Chilevisión
06/03/2026 12:09

Insólito registro: Hombre lanzó petardo a niños que jugaban en una plaza en Maipú

El incidente se produjo luego de una discusión entre el individuo y una de las madres que supervisaba a los niños.

Publicado por Lisette Pérez

Un insólito registro fue captado por las cámaras de seguridad de la Villa El Abrazo en Maipú, donde se puede ver cómo un artefacto explosivo es lanzado cerca de unos niños que se encontraban jugando en la plaza del barrio.

Un grupo de menores de entre 6 y 14 años se encontraba jugando tranquilamente cuando un petardo cayó a metros de donde estaban.

La discusión que desató el ataque

Según consignó el medio La Voz de Maipú, los niños estaban siendo supervisados por una madre mientras compartían al aire libre.

En ese momento, uno de los vecinos del sector se dirigió de manera agresiva tanto a la mujer como a los niños, exigiendo que abandonaran el lugar, porque según él su juego estaba dañando el pasto de la plaza.

Luego de una fuerte discusión verbal entre ambos adultos, el hombre regresó a su casa ubicada justo al frente del sector. Minutos después, cuando los menores ya habían retomado su juego, el vecino lanzó un petardo directamente al grupo de niños.

Los pequeños reaccionaron asustados ante el ruido del explosivo, y corrieron en dirección contraria al humo, visiblemente afectados por el incidente.

Padres y vecinos se mostraron molestos y denunciaron formalmente ante Carabineros el actuar del adulto.

Declaraciones del vecino responsable del petardo

Por su parte el vecino aseguró a Chilevisión Noticias, que su molestia se debía a que la pelota de los niños caía en su patio y denunció "faltas de respeto" por parte de los demás residentes.

Además negó rotundamente haber lanzado el petardo hacia los menores, pese a que en el registro captado por las cámaras de seguridad se puede ver claramente cómo es lanzado el explosivo.

"Yo no tengo nada que ver con eso, solo discutí con la señora. Vinieron los vecinos a amenazarme con palos", expresó, sin asumir la culpa por el suceso.

Los padres de los niños aseguran que ya no quieren salir a jugar debido al momento de temor que vivieron.

 

