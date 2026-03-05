 Balacera en supermercado deja dos detenidos en Maipú: Sujetos fueron descubiertos portando droga - Chilevisión
05/03/2026 07:25

Balacera en supermercado deja dos detenidos en Maipú: Sujetos fueron descubiertos portando droga

La tarde de este miércoles se vivió una violenta balacera al interior de un supermercado, específicamente en el estacionamiento de este, en la comuna de Maipú. De acuerdo con personal de seguridad del recinto, los disparos comenzaron desde un automóvil blanco que estaba en el subterráneo, sin razón aparente, sin embargo, más tarde dos compradores advirtieron que sus vehículos habían sido forzados, por lo que la dinámica de lo sucedido sigue en materia de investigación. Por su parte, Carabineros logró la detención de dos sujetos que se encontraban cerca del lugar portando un bolso con marihuana para comercializar, aunque se desconoce que estos hayan estado implicados en el robo frustrado.

