Confirman caso de gripe aviar en aves silvestres de humedal en Santo Domingo - Chilevisión

05/03/2026 07:58

Confirman caso de gripe aviar en aves silvestres de humedal en Santo Domingo

Varios ejemplares de cisnes coscoroba fueron encontrados muertos por este virus poderosamente contagioso.

Publicado por Josefina Vera

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó este miércoles la presencia del virus H5N1, mejor conocido como gripe aviar, en una aves silvestres en la región de Valparaíso.

Los ejemplares infectados fueron ubicados específicamente en el humedal "El Yali" en Santo Domingo, desde donde llegó el reporte de inusuales muertes de varios cisnes coscoroba.

Comunicado de SAG por caso de gripe aviar

De acuerdo con la institución, el descubrimiento de este virus altamente contagioso se dio en medio de un plan de vigilancia intensiva por influenza aviar que lleva meses en funcionamiento.

Esta medida se habría tomado ante la alta circulación del virus H5N1 en el hemisferio norte del continente, el periodo de migración de las aves y la alerta sanitaria que se mantiene vigente en Argentina, Brasil y Uruguay por esta misma enfermedad.

Es importante recalcar que el SAG negó que exista contaminación en planteles de producción hasta el momento por lo que no implica el cierre de mercados para el país.

