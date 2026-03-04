Sismo remece a la zona centro norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó el movimiento telúrico fue de mediana intensidad y se percibió en pasada las 22 horas en las cercanías de La Higuera.

Un sismo de 5,0 se precibió durate esta noche en la zona centro norte del país, específicamente en la región de Coquimbo.

Según la información que entregó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:08 horas de este miércoles 4 de marzo.

El temblor se registró a 36 kilómetros al suroeste de La Higuera, en la región de Coquimbo.

El organismo también señaló que sismo se produjo a profundidad de 45 kilómetros.

Hora Local: 2026/03/04 22:08:20, mag: 5.0, Lat: -29.67, Lon: -71.53, Prof: 44.95, Loc : 36.49 km al SO de La Higuera — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 5, 2026

SHOA descarta tsunami

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no reportó daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto del sismo.

Por su parte, el SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.