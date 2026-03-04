“Se debe vivir muy sabroso”: Famoso streamer colombiano impactado con Chile tras visitar Santiago y Viña - Chilevisión

Westcol, influencer con 6 millones de seguidores en Instagram, se deshizo en halagos hacia la capital y manifestó su impresión tras su percepción positiva sobre la seguridad en el país.

El reconocido streamer Westcol, oriundo de Colombia y con más de 6 millones de seguidores en Instagram, sorprendió al elogiar a Chile tras una visita a nuestro país durante la última semana de febrero.

El creador de contenidos no solo recorrió Santiago si no también Viña del Mar, donde se encontró con celebridades como Cris MJ, Floyymenor, Byking y Pamela Díaz.

El colombiano fue hasta la red social Kick, donde tiene 3,2 millones de seguidores, para aplaudir en una transmisión a la capital por su orden y limpieza, según expresó.

“Estoy impactado, se los juro. De verdad Chile no tiene que envidiarle a ningún país”, dijo en la plataforma, para luego también compartir sus impresiones sobre la seguridad en la ciudad.

"Yo fui a Santiago y las calles súper limpias, bonitas y la gente muy educada. Caminaban tranquilas sin miedo a que les explotaran la cabeza de un tiro... Algo que jamás pensé", sinceró.

Finalmente, el streamer agregó que luego de transitar por Santiago sintió que “estaba en Miami”. "Aquí se vive muy sabroso. Se tiene que vivir muy sabroso, por lo menos lo que yo conocí", concluyó sobre Chile.

Mira el video a continuación: