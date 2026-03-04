“Hablemos de cosas que sí importan”: Sammis Reyes reaparece con mensaje tras pelea con Cuco Cerda - Chilevisión

El deportista usó sus redes sociales para pronunciarse, luego de que el hermano de Raimundo Cerda contara su versión tras la polémica que protagonizaron durante el fin de semana.

Sammis Reyes reapareció tras la polémica que protagonizó el fin de semana luego de una pelea con José Manuel "Cuco" Cerda, pareja de Daniela Aránguiz.

El primero en hablar fue el hermano de Raimundo Cerda, quien usó su plataforma en el programa Noche de Suerte (TV+) para explicar lo ocurrido.

“Lo que pasó ahí, pasó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres. Hay varias cosas que son muy delicadas que, por lo mismo, yo no las quiero hablar en televisión y creo que es todo lo que tengo yo para desarrollar en este momento sobre el tema”, lanzó.

Por su parte, el exNFL reapareció en sus redes sociales compartiendo un enigmático mensaje en sus historias de Instagram.

“Hablemos de las cosas que sí importan”, escribió en una foto etiquetando a una plataforma de entrenamiento y nutrición.

La pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

Según videos que comenzaron a circular en redes sociales, Sammis Reyes y Cuco Cerda se encontraba en la fiesta Bresh que se realizó la noche del viernes pasado en Viña del Mar.

En ese contexto, Reyes se habría acercado a Cerda para aclarar un tema por dichos que realizó Daniela Aránguiz en contra de Emilia Dides.

Esto, ya que la semana pasada, la exMekano aseguró que tras su relación con Raimundo Cerda, la exMiss Chile se involucró sentimentalmente con Cuco Cerda.

En las imágenes se ve a los gritando, mientras son separados por otras personas que estaban en la fiesta. Según el relato de algunos testigos, fue Sammis Reyes quien lanzó los primeros manotazos e incluso cayó al suelo.