“Fue super desagradable”: Raimundo Cerda entregó detalles de su denuncia tras comprar café - Chilevisión

El influencer aseguró que cuando "lo empezamos a tomar y tenía estos pedazos raros y los traté de morder y no es hielo".

Este lunes, Raimundo Cerda aclaró los detalles respecto del reclamo que hizo a través de redes sociales en las últimas horas, por un café que compró en una de las grandes cadenas, el cual contenía un extraño material en el fondo del vaso.

La publicación generó revuelo, debido a que se trataba de múltiples trozos con un borde irregular y transparente, similar a un vidrio, el cual fue ingerido.

¿Qué dijo Raimundo Cerda?

Al respecto, Raimundo hizo una historia de Instagram para aclarar lo sucedido y explicó: "Me han preguntado mucho por lo de la historia anterior, como les dije, qué lata tener que haber hecho eso, pero fue en el minuto algo super desagradable".

En esa misma línea, agregó: "Lo pedimos a domicilio, llegó y lo empezamos a tomar y tenía estos pedazos raros y los traté de morder y no es hielo, se hubiera disuelto el hielo al tiro".

"Era como entre un plástico duro, como, imagínense el plástico este de la juguera; era ese tipo de plástico", aclaró Raimundo, quien finalmente informó que la empresa ya se contactó con él para investigar lo sucedido.