“Los niños me tienen...”: Raimundo Cerda sinceró cómo es su relación con los hijos de Faloon - Chilevisión

Durante la final de Fiebre de Baile, el exparticipante fue consultado por los hijos de Faloon Larraguibel, luego de que protagonizaran un tierno momento apoyando a su madre.

Raimundo Cerda se refirió a su relación con los hijos de su pareja, Faloon Larraguibel, durante la gran final de Fiebre de Baile.

La finalista del programa estelar de Chilevisión vivió un tierno momento con sus tres hijos, quienes se encontraban presente apoyándola.

Respecto a eso, el ex Gran Hermano comentó en entrevista con Página 7 que "me da felicidad ver que puedan acompañarla y ver cómo brilla. De 50 programas, no faltó a ninguno. Ella siguió ahí, invicta".

El exparticipante de Fiebre de Baile se sinceró sobre su relación con los hijos de Faloon Larraguibel : "He convivido harto con ellos. Nunca he sido de niños, pero".

"Mi relación con ellos es excelente, son demasiado tiernos. Ahí se nota lo que les da Faloon a sus hijos. Se nota en cómo son y en el cariño que dan", expresó Raimundo.

Además, Cerda enfatizó en las muestras de afecto de ellos: "Qué rico es poder ver que los niños me tienen ese cariño. Es ser yo, y eso es lo que cautivó".