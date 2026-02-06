 “Los niños me tienen...”: Raimundo Cerda sinceró cómo es su relación con los hijos de Faloon - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs “Nos peleamos, nos abuenamos”: Matthei recordó a expresidente Piñera a dos años de su muerte Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: “Jamás lo hubiésemos imaginado” Hija de Sebastián Piñera recuerda al fallecido expresidente con íntima foto: “Ya van dos años...” Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 10:28

“Los niños me tienen...”: Raimundo Cerda sinceró cómo es su relación con los hijos de Faloon

Durante la final de Fiebre de Baile, el exparticipante fue consultado por los hijos de Faloon Larraguibel, luego de que protagonizaran un tierno momento apoyando a su madre.

Publicado por CHV Noticias

Raimundo Cerda se refirió a su relación con los hijos de su pareja, Faloon Larraguibel, durante la gran final de Fiebre de Baile.

La finalista del programa estelar de Chilevisión vivió un tierno momento con sus tres hijos, quienes se encontraban presente apoyándola.

Respecto a eso, el ex Gran Hermano comentó en entrevista con Página 7 que "me da felicidad ver que puedan acompañarla y ver cómo brilla. De 50 programas, no faltó a ninguno. Ella siguió ahí, invicta".


El exparticipante de Fiebre de Baile se sinceró sobre su relación con los hijos de Faloon Larraguibel: "He convivido harto con ellos. Nunca he sido de niños, pero por primera vez conecté".

"Mi relación con ellos es excelente, son demasiado tiernos. Ahí se nota lo que les da Faloon a sus hijos. Se nota en cómo son y en el cariño que dan", expresó Raimundo.

Además, Cerda enfatizó en las muestras de afecto de ellos: "Qué rico es poder ver que los niños me tienen ese cariño. Es ser yo, y eso es lo que cautivó".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“Cada vez que me la cruzaba...”: Claudio Valdivia reveló su infalible técnica para conquistar a Pía Weidmann

Tras confirmar su romance con la pareja artística del actor Francisco Reyes en Fiebre de Baile, el exparticipante del programa entregó nuevos detalles de cómo se acercó a la bailarina al interior del canal.

06/02/2026

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

06/02/2026

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026