 “¡Todo el mundo lo hace!”: Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda dieron un importante paso en su relación - Chilevisión
06/01/2026 10:31

“¡Todo el mundo lo hace!”: Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda dieron un importante paso en su relación

Larraguibel fue descubierta por Diana Bolocco en Fiebre de Baile y luego, Raimundo sorprendió con el mismo gesto frente a las cámaras, impactando al público presente.

Publicado por CHV Noticias

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda impactaron al público de Fiebre de Baile este lunes, tras revelar que decidieron hacerse un tatuaje como pareja.

La dupla se tatuó el nombre del otro acompañado de un símbolo de infinito. Mientras que Faloon lo hizo a un costado de la zona glútea, Rai lo plasmó en su costilla izquierda, a la altura del corazón.

La importante decisión de Faloon y Raimundo

Tras su presentación, Faloon fue descubierta por Diana quien le preguntó directamente si se había tatuado y luego Larraguibel lo mostró ante cámaras.

Tras ser consultada sobre las razones para tatuarse, Faloon contestó: "Ya, pero ¡Todo el mundo lo hace! ¿Por qué no? Si ahora estoy en un muy buen momento, me encanta estar con él y ¿Por qué no tenerlo acá?".

Luego, se le preguntó a la participante qué va a pasar si llegan a terminar su relación con Rai y ella contestó: "¿Sabes qué? Ni siquiera estoy pensando en lo que pueda pasar".

La dupla reveló que se tatuaron hace dos semanas y fue una idea de ambos: "Tatuémonos todos po', sino no", bromeó Faloon.

Finalmente, Cerda posó ante las cámaras y mostró que tiene el nombre de Faloon tatuado en la zona de la costilla izquierda, donde está el corazón.

Revive el momento:

