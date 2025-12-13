“Me dolía mucho”: Faloon Larraguibel aclaró su estado de salud tras subir foto en una clínica - Chilevisión

La exYingo utilizó sus redes sociales para aclarar el motivo de su visita a la clínica, tranquilizando así a sus seguidores.

Faloon Larraguibel encendió las alarmas entre sus seguidores luego de publicar una historia de Instagram desde una clínica, donde aparecía acompañada por Katherine Helfmann, madre de su pareja Raimundo Cerda.

Tras la preocupación que se generó en redes sociales, la exYingo optó por aclarar la situación y explicar el problema de salud que la llevó a acudir a un centro asistencial.

A través de sus redes sociales, la participante de Fiebre de Baile agradeció por el apoyo recibido y dio a conocer los motivos de su ingreso a la clínica.

“Hola, hola a todos. Me han llegado muchos mensajitos por la última historia que subí que estaba en la clínica con la Kati. Aprovecho de agradecerlo porque ella me llevó ahí, a la clínica. Lo que pasa es que estoy con un dolor muy fuerte en el cuello”, partió señalando la modelo.