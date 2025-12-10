Jean Paul Pineda responde: Demandará a Faloon Larraguibel para poder ver a sus hijos - Chilevisión

Según explicó la abogada de Faloon Larraguibel, Lya Rojas, tras probar distintos aspectos de violencia intrafamiliar (VIF) en contra de la modelo, la tutela completa de los tres hijos quedó a cargo de ella.

Este miércoles, Lya Rojas, la abogada de Faloon Larraguibel, informó que tras lograr el divorcio de Jean Paul Pineda, el exfutbolista demandará a la modelo para poder tener visitas respecto de sus tres hijos en común.

Pineda llegó con sus abogados al juicio, donde también reconoció los hechos de violencia hacia la modelo, cuyos antecedentes fueron determinantes para lograr el divorcio culposo.

Jean Paul Pineda demandará a Faloon por régimen de visitas

Según explicó Lya Rojas a La Cuarta: "Para ella (Faloon) ha sido bien potente porque no solo ha sido el juicio de divorcio, sino que primero tiene esta violencia intrafamiliar, viene la solicitud de desalojo. Han sido muchos juicios, como los de la pensión de alimento, la violencia intrafamiliar, el desalojo del departamento".

En esa misma línea, agregó: "Ella ya entra en un colapso, diciendo: 'Ya, quiero el divorcio y nada más”. Han sido muchas cosas, y de hecho, ahora en el tribunal, Jean Paul Pineda dijo que realizaría "una demanda de visitas por los hijos. Los juicios entre las partes no se terminan. Ha sido bien complejo".

Debido a la carga emocional del proceso y todo lo que tuvo que vivir, Larraguibel renunció a pedir compensación económica para poder agilizar el proceso y esa decisión, sumado a los antecedentes de Jean Paul Pineda hicieron que se otorgara el divorcio culposo.

Toda la información entregada durante el juicio también permitió que la tutela completa de sus tres hijos quedara en manos en Faloon Larraguibel, sin embargo, el exfutbolista insistió en demandar por régimen de visitas.

"Eso por lo menos fue lo que él dijo en el tribunal, esa es la pretensión que él tiene hoy día. Nosotros no esperábamos que se presentara el juicio porque en las otras audiencias él no había estado presente. Pero se presentó hoy y su abogado en los alegatos de clausura dijo que él reconocía los hechos de violencia", cerró Rojas.