“Nunca se va a rendir”: Hija de María Corina Machado se quebró al recibir Nobel en nombre de su madre - Chilevisión

10/12/2025 14:32

“Nunca se va a rendir”: Hija de María Corina Machado se quebró al recibir Nobel en nombre de su madre

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana, recibió el diploma y la medalla en Oslo, Noruega. "Dentro de poco podremos abrazarla después de 16 meses", aseguró.

Publicado por CHV Noticias

Gran expectación mundial ha generado la entrega del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, quien no pudo estar presente en la ceremonia celebrada en Oslo, Noruega.

Quien sí asistió fue Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana encargada de recibir el diploma y la medalla del Comité Noruego del Nobel en nombre de su madre.

Con la voz quebrada, la joven partió diciendo en su discurso que “estoy aquí en nombre de mi madre, que ha unido a millones de venezolanos”.

Además, aseguró que "dentro de poco" se reencontrará con su mamá. “Aunque no ha podido estar aquí, mi madre nunca incumple una promesa. Así que dentro de poco podremos abrazarla después de 16 meses”, dijo.

“Espero ese momento para abrazarla tras dos años. Pienso en las otras hijas e hijos que no pueden ver a sus madres hoy. Esto es lo que la mueve… Ella quiere vivir en una Venezuela libre y nunca se va a rendir”, manifestó.

Expectación mundial por Nobel a María Corina Machado

Previo a la ceremonia, el Instituto Nobel confirmó la ausencia de Machado a través de un comunicado.

“La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo”, informó.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, agregó.

A la actividad asistieron figuras venezolanas conocidas como el excandidato presidencial Edmundo González y el cantante Danny Ocean.

