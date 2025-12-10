“Insuficiente...”: Bombo Fica reacciona al pago que recibiría Stefan Kramer en Viña 2026 - Chilevisión

El humorista comentó el millonario monto que se llevaría el imitador por subirse al escenario de la Quinta Vergara. "¿Qué tanto vale lo que uno hace arriba del escenario de Viña?", reflexionó.

Bombo Fica reaccionó al supuesto dinero que se le pagaría a Stefan Kramer por su participación en Festival de Viña 2026, donde enfrentará al "monstruo" por cuarta vez en su carrera.

Fue Cecilia Gutiérrez, quien en Primer Plano, señaló que Kramer ganaría cerca de $40 millones, lo que despertó la molestia del humorista.

La reacción de Bombo Fica al sueldo de Stefan Kramer en Viña 2026

Daniel Fica, el verdadero nombre del humorista que ha participado del festival en tres ocasiones, calificó como "insuficiente" el monto que le pagarían a Stefan Kramer.

En una conversación exclusiva con el portal Con lentes como los famosos, Bombo Fica señaló que "con respecto al pago de Kramer, la verdad es que lo encuentro insuficiente si se toma en consideración los millonarios montos que les pagan a los artistas extranjeros”.

"¿Qué tanto vale lo que uno hace arriba del escenario de Viña? Sigo insistiendo, esto es una desproporción absoluta”, agregó.

Finalmente, sentenció que "mientras a otros les pagan en dólares, a los chilenos les ponen precios en pesos, y en un porcentaje que debe estar entre un 5% y un 8%, y en el mejor de los casos, un 10% de lo que les pagan a los artistas internacionales".