 “Insuficiente...”: Bombo Fica reacciona al pago que recibiría Stefan Kramer en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 14:03

“Insuficiente...”: Bombo Fica reacciona al pago que recibiría Stefan Kramer en Viña 2026

El humorista comentó el millonario monto que se llevaría el imitador por subirse al escenario de la Quinta Vergara. "¿Qué tanto vale lo que uno hace arriba del escenario de Viña?", reflexionó.

Publicado por CHV Noticias

Bombo Fica reaccionó al supuesto dinero que se le pagaría a Stefan Kramer por su participación en Festival de Viña 2026, donde enfrentará al "monstruo" por cuarta vez en su carrera.

Fue Cecilia Gutiérrez, quien en Primer Plano, señaló que Kramer ganaría cerca de $40 millones, lo que despertó la molestia del humorista.

La reacción de Bombo Fica al sueldo de Stefan Kramer en Viña 2026

Daniel Fica, el verdadero nombre del humorista que ha participado del festival en tres ocasiones, calificó como "insuficiente" el monto que le pagarían a Stefan Kramer. 

En una conversación exclusiva con el portal Con lentes como los famososBombo Fica señaló que "con respecto al pago de Kramer, la verdad es que lo encuentro insuficiente si se toma en consideración los millonarios montos que les pagan a los artistas extranjeros”.

"¿Qué tanto vale lo que uno hace arriba del escenario de Viña? Sigo insistiendo, esto es una desproporción absoluta”, agregó. 

Finalmente, sentenció que "mientras a otros les pagan en dólares, a los chilenos les ponen precios en pesos, y en un porcentaje que debe estar entre un 5% y un 8%, y en el mejor de los casos, un 10% de lo que les pagan a los artistas internacionales"

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025