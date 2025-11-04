Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

Fabricio Vasconcelos habría recuperado nuevamente el amor de su esposa, Mariela Román, luego de un año marcado por una polémica a raíz de una supuesta infidelidad del bailarín.

Así lo reveló Cecilia Gutiérrez en el nuevo capítulo de su podcast, Bombastic, donde asegiró que la pareja había tenido una reconciliación, luego de que se les viera en familia en el aeropuerto hace unos mesos.

“Posterior al escándalo de su infidelidad, él se había ido a vivir con un amigo, se había distanciado de Mariela. Después él arrendó una casa en Chicureo”, recordó.

Sin embargo, según la panelista de Primer Plano, esa opción habría quedado de lado pues el brasileño estaría de regreso en la casa familiar, retomando la relación con su esposa.

“Me contaron que él nunca usó la casa que arrendó y volvió a la casa con Mariela”, aseguró.

“Fabricio nunca dio su versión públicamente… Agustina controló el discurso, el relato y los hechos porque Fabricio no solo no dio su versión sino que además como que se lo tragó la tierra entonces obviamente eso dejó campo para que se dijera y se especulara todo y más”, agregó a modo de reflexión.

La supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcellos

En abirl de este año el tiktoker Danilo 21 dio a conocer que Faricio Vasconcellos le habría sido infiel a su esposa, Mariela Roman, con la modelo Agustina Cabañas.

Según detalló el influencer en esa oportunidad, la supuesta traición ocurrió durante un viaje que el bailarín realizó a Temuco producto de un evento.

Desde entonces el brasileño tomó distancia de los medios y se alejó de las redes sociales.