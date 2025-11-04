 Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina VIDEO | El momento en que Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó tras allanamientos Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía Denuncian a diputado por presunto abuso sexual contra exasesora: Ya presentaron una querella Revés total para Daniel Jadue: Perdió su militancia en el PC tras ser inhabilitado para sufragar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/11/2025 15:34

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

Publicado por CHV Noticias

Fabricio Vasconcelos habría recuperado nuevamente el amor de su esposa, Mariela Román, luego de un año marcado por una polémica a raíz de una supuesta infidelidad del bailarín.

Así lo reveló Cecilia Gutiérrez en el nuevo capítulo de su podcast, Bombastic, donde asegiró que la pareja había tenido una reconciliación, luego de que se les viera en familia en el aeropuerto hace unos mesos. 

“Posterior al escándalo de su infidelidad, él se había ido a vivir con un amigo, se había distanciado de Mariela. Después él arrendó una casa en Chicureo”, recordó. 

Sin embargo, según la panelista de Primer Plano, esa opción habría quedado de lado pues el brasileño estaría de regreso en la casa familiar, retomando la relación con su esposa.

“Me contaron que él nunca usó la casa que arrendó y volvió a la casa con Mariela”, aseguró. 

“Fabricio nunca dio su versión públicamente… Agustina controló el discurso, el relato y los hechos porque Fabricio no solo no dio su versión sino que además como que se lo tragó la tierra entonces obviamente eso dejó campo para que se dijera y se especulara todo y más”, agregó a modo de reflexión. 

La supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcellos

En abirl de este año el tiktoker Danilo 21 dio a conocer que Faricio Vasconcellos le habría sido infiel a su esposa, Mariela Roman, con la modelo Agustina Cabañas.

Según detalló el influencer en esa oportunidad, la supuesta traición ocurrió durante un viaje que el bailarín realizó a Temuco producto de un evento. 

Desde entonces el brasileño tomó distancia de los medios y se alejó de las redes sociales. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025