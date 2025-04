¿Quién es Agustina Cabañas? La mujer con la que Fabricio Vasconcelos habría sido infiel - Chilevisión

La mujer de 25 años se encuentra en el centro de la polémica después de revelar que Fabricio Vasconcelos habría sido infiel a su esposa, Mariela Román, con ella. También fue vinculada a un político.

Este miércoles, Fabricio Vasconcelos volvió al centro de la polémica, luego de que Danilo 21 y Sergio Rojas expusieran un video que lo involucraría en una presunta infidelidad a su esposa, Mariela Román.

El registro fue enviado por una joven de 25 años llamada Agustina "Joa" Cabañas, quien además le contó al influencer que había tenido un encuentro sexual en Temuco en enero pasado con el bailarín: "Me dijo que estaba soltero. Después de intimar, me dijo que él seguía con su esposa, y yo quedé muy mal".

¿Quién es Agustina Cabañas?

La situación generó revuelo dado que en el video, Vasconcellos no se ve, pero se escucha a alguien con una voz similar decir: "Ando con un sentimiento, porque yo no te conozco, tú me conoces porque soy muy conocido. Tengo muchos seguidores y tengo esposa...Es lo único, lo demás no me arrepiento", a lo que ella respondió: "¡Ay, qué latero!".

Al respecto, la joven llamada Agustina Cabañas es también conocida por el apodo de "Joa", tiene 25 años y un amplio reconocimiento en redes sociales dado que es una mujer trans que ha enfocado su contenido en el modelaje.

Joa cuenta con casi 24 mil seguidores en Instagram y actualmente se dedica a estudiar Pedagogía en Educación Parvularia en la Universidad de Temuco, región de la Araucanía.

Sin embargo no es la única polémica en la que se ha visto envuelta. Sin más, en 2022 se viralizó un video donde se encuentra al interior de un vehículo durante la noche junto al senador Felipe Kast.

Aunque ella lo desmintió en aquel entonces, en noviembre pasado le envió un mensaje a Pamela Díaz por su romance con el senador y señaló: "Yo respeto y aprecio mucho a Felipe, gracias a él, aprendí muchas cosas. Si él es feliz con ella, bien por ellos. Respecto a Pamela, espero que disfrute de mis babas".

Finalmente, sentenció: "Gracias a Dios no he probado las suyas ya que un ex suyo me tenía bien puesto el ojo, y nunca le di la pasada", sin dar mayores detalles, sin embargo no es la primera vez que Joa asegura haber estado con políticos y famosos.