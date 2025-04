Habla joven vinculada en supuesta infidelidad de Fabricio a su esposa: “Voy a ser sincera...” - Chilevisión

Tras la escandalosa revelación, Agustina Cabañas entregó su versión tras la filtración de un video. "Lo hice para dar como la evidencia de que él me estaba mintiendo", afirmó.

Agustina Cabañas, joven vinculada en la supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcelos, rompió el silencio y entregó detalles de su cercanía con el bailarín.

Recordemos que este martes, durante el programa Que te lo Digo de Zona Latina, el tiktoker Danilo21 reveló que Cabañas tomó contacto con él para informarle sobre este hecho.

“Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal”, le habría dicho Agustina al influencer.

Joven vinculada a Fabricio rompió el silencio

Tras la escandalosa revelación, el mismo programa de espectáculo se comunicó con la modelo para obtener su versión.

“El video lo hice para dar como la evidencia de que él me estaba mintiendo, me decía que no estaba casado, pero momentos después me dijo que estaba casado, que me quede callada y yo lo tomé como un menosprecio. Dije 'voy a grabar esto, por si se hace público'”, comentó sobre un registro expuesto en el mismo espacio.

Asimismo, Agustina aclaró que “tuvimos varios coqueteos, lo que dice Danilo 21... Nos vimos solo esa noche... Yo voy a ser sincera, no quería nada serio, a mí me gusta el leseo, yo quería disfrutar solamente”.

Asimismo, desmintió que ejerciera el comercio sexual. “Totalmente falso, yo estudio en la Universidad Católica de Temuco, educación de Párvulos, voy en tercer año... Entonces, eso igual me molesta demasiado, que sólo por sacarme fotos más sensuales con lencería me traten de prostituta”, expresó.

“Ahora no tengo ganas de exponerme más, de exponer más el tema”, puntualizó. Finalmente, ante una consulta de Sergio Rojas, la mujer recalcó que “los dos sabíamos muy bien que yo era trans”.