“Feo, pobre, miserable”: Fabricio Vasconcelos arremetió contra periodista tras críticas hacia él y su esposa - Chilevisión

El ex integrante de Mekano perdió la paciencia y se lanzó con todo contra Sergio Rojas, quien criticó al brasileño y a su familia por su comportamiento durante un evento donde ambos fueron invitados.

Fabricio Vasconcelos respondió sin filtro a las críticas recibidas por parte del periodista Sergio Rojas, tachándolo de "miserable" luego de hablar mal de él y su esposa Mariela Román.

Tanto Fabricio como Sergio participaron de un evento en el Parque O'Higgins, instancia donde el periodista comentó que el bailarín "andaba muy levantado de pompas y su esposa, muy mal educada".

"25 años haciendo pedazos a la gente..."

Las palabras de Sergio Rojas no cayeron bien al ex chico Mekano, quien no dudó en responderle ácidamente a través de sus redes sociales.

"En general no respondo a comentairos de personas estúpidas o de personas que no me conocen, pero allá va", comenzó su descargo.

El bailarín detalló lo que ocurrió el día del evento. "Fue mágico, hermoso, mucho cariño del público hacia mí y de mí a la gente. Un día familiar donde estaba mi hija y mi mujer, Mariela, que es un dulce con la gente".

Al referirse a los dichos del animador, Fabricio señaló que "realmente que diga de eso de ella demuestra la mentira de este personaje".

¿Qué detonó el conflicto?

Fabricio Vasconcelos explicó que las críticas se generaron por no saludarlo: "Se sintió pasado a llevar porque yo no le di importancia a su miserable presencia y no lo saludé a él".

"Por este motivo inventa esta mentira, por lo picado que quedó. Así son los miserables del alma, basuras vivientes", arremetió el bailarín.

En esa misma línea añadió: "Si miran su carrera, sigue después de 25 años haciendo pedazos a la gente, trabajando en televisión. Sigue siendo feo, pobre, miserable, sin familia y sin futuro".

"Este personaje sigue viviendo en su mundo de miseria, tratando de hacer la vida de otros también miserables. La mía no la hará. A mí no me importa nada. Me importa mi familia, la gente que me quiere", concluyó.