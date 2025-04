Danilo21 destapó supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcelos a su esposa: “Hay pruebas reveladoras” - Chilevisión

Según el tiktoker, el ex bailarín de Porto Seguro habría engañado a su esposa Mariela Roman con una conocida modelo en Temuco. "Le dijo que estaba soltero", afirmó.

El tiktoker Danilo 21, conocido por destapar el caso Like Media de Karol Dance, nuevamente impactó en redes sociales. Esta vez, aseguró que el bailarín Fabricio Vasconcelos le habría sido infiel a su esposa, Mariela Roman.

Durante su participación en el programa Que te lo digo de Zona Latina, el influencer detalló que la supuesta infidelidad ocurrió durante un viaje del bailarín a Temuco. "Como dicen, para hacer bien el amor hay que venir al sur", lanzó en el espacio.

El joven, que se ha caracterizado por reaccionar a noticias de la farándula, aseguró que una mujer, identificada como Agustina Cabañas, tomó contacto con él para entregarle esta información.

"Ella es muy conocida en las redes sociales, en Temuco, del gusto de los faranduleros también. No es primera vez que sale en la palestra", describió el tiktoker.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcelos

Danilo leyó en vivo el mensaje que le habría enviado Agustina: "Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió, me dijo que estaba soltero. Y después de intimar, me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal".

Luego, el influencer precisó que esto habría acontecido en enero de este año, cuando el brasileño viajó a Temuco para un evento en un casino. "Él venía hablando con Agustina y la contacta ese día para juntarse", afirmó.

VER MÁS SOBRE DANILO21

"Se dio cuenta que él era un chanta, un mentiroso y que la habría usado para tener relaciones", agregó.

La noticia generó diversas reacciones en el panel del programa de farándula. Incluso, algunos se mostraron incrédulos a este supuesto engaño del bailarín de axé, más aún considerado que este martes Mariela Roman estaba de cumpleaños.

"Lo peor de todo es que hay pruebas que son bastante reveladoras", agregó Danilo. Luego, el programa exhibió un audio en que se escucha una voz masculina que correspondería al ex Porto Seguro.