TikTok y farándula: ¿Quién es y de dónde salió Danilo 21? - Chilevisión

El influencer cuenta con gran popularidad en sus redes sociales, donde acostumbra a relatar polémicas y chismes del espectáculo nacional. En las últimas semanas protagonizó una áspera controversia con Karol Lucero.

Danilo 21 es un conocido influencer que alcanzó popularidad en las redes sociales , en especial en TikTok, debido a su análisis sobre el espectáculo y la farándula nacional.

El joven es oriundo de la Región de la Araucanía y estudió Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Comenzó a gana popularidad en redes sociales comentando detalles de la primera temporada de la versión chilena de Gran Hermano, y en la segunda temporada incluso participó en el programa satélite de DGO, All Access.

En las últimas semanas el nombre del tiktoker cobró relevancia debido a una acusación que lanzó en contra de Karol Lucero, alegando que no pagaría sueldo a sus colaboradores.

La controversia surgió cuando el creador de contenido expuso públicamente acusaciones contra el comunicador, señalando que este habría sido infiel y que, además, no pagaría a los trabajadores de Like Media.

“Aquí no hay contrato de trabajo, pero los colaboradores de Like Media siempre aparecen al aire… Este es un canal de YouTube, no es una empresa”, señaló el exrostro de televisión ante las críticas.