Danilo 21 respondió con todo a Daniela Aránguiz tras defender a Karol Lucero: “Das vergüenza” - Chilevisión

El tiktoker no se guardó nada y criticó duramente a la panelista, acusándola de ignorante y de hablar sin fundamentos.

En medio de toda polémica entre Danilo 21 y Karol Lucero, el tiktoker se fue con todo contra Daniela Aránguiz después que ella saliera en defensa del ex chico Yingo.

Ante los comentarios, el influencer no tardó en reaccionar y, en el programa Zona Latina, lanzó una dura réplica contra panelista. “¡Eres tan ignorante! ¡‘Cara de cuica’ ignorante!”, exclamó.

La controversia comenzó cuando el creador de contenido expuso públicamente acusaciones contra Lucero, señalando que el ex animador habría sido infiel y que, además, no pagaría a sus colaboradores en Like Media.

Estos dichos fueron comentados por Daniela Aránguiz, quien minimizó la postura del tiktoker, asegurando que él solo buscaba fama a costa de Lucero.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La respuesta de Danilo 21

En el programa, Daniela 21 apuntó directamente a su rol en los programas de farándula y al historial de polémica de Daniela Aránguiz.

“¿Tú crees que en la televisión sólo puede estar la gente como tú, que te pagan por ir a hablar de los cuernos que te han puesto? ¿O para ponerte a discutir con otras mujeres? Por eso la gente ya no te soporta, Daniela”, declaró.

VER MÁS DE SHOW

Además, defendió su llegada a la televisión y el tipo de contenido que realiza: “Imagínate a ti, Daniela, que te tienen en dos programas hablando puras boludeces, y no me van a poder tener a mí en uno. Perdóname que yo no lo ando buscando, a mí me llaman”.

Finalmente, el tiktoker criticó la credibilidad de Daniela y atacó fuertemente como es recibida la imagen de ella en el público.

“No tengo la culpa de que la gente me crea, en cambio de ti la gente sólo se ríe. La verdad es que das vergüenza defendiendo lo indefendible", comentó.