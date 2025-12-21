 Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo - Chilevisión
21/12/2025 15:32

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Este beneficio es una ayuda económica que otorga el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan los siguientes requisitos.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado dirigido a los ciudadanos que ingresan por primera vez al mundo laboral.

Este beneficio estatal no requiere postulación y consiste en un pago único a la CuentaRUT de BancoEstado que puede llegar hasta los $292.275

A continuación te detallamos los requisitos de este bono y cómo revisar con tu RUT si lo recibes. 

Bono por Formalización del Trabajo: Estos son los requisitos

De acuerdo a lo establecido por ChileAtiende, el Bono por Formalización del Trabajo no requiere de postulación, por lo que se entrega de forma automática a quienes cumplan los siguientes requisitos: 

  • Ser mayor de 18 años.
  • Ingresar por primera vez a un trabajo formal.
  • Ser usuario/a del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
  • Registrar un mínimo de cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Formalización del Trabajo

Para saber si eres beneficiario del Bono por Formalización del Trabajo, debes acceder con tu RUT al sitio web de ChileAtiende e ingresar los datos solicitados.

Otra alternativa es hacer clic en la imagen a continuación para ser redirigido al mencionado sitio y revisar si obtienes el monto. 

