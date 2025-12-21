Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo - Chilevisión

Este beneficio es una ayuda económica que otorga el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan los siguientes requisitos.
El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado dirigido a los ciudadanos que ingresan por primera vez al mundo laboral.
Este beneficio estatal no requiere postulación y consiste en un pago único a la CuentaRUT de BancoEstado que puede llegar hasta los $292.275.
A continuación te detallamos los requisitos de este bono y cómo revisar con tu RUT si lo recibes.
De acuerdo a lo establecido por ChileAtiende, el Bono por Formalización del Trabajo no requiere de postulación, por lo que se entrega de forma automática a quienes cumplan los siguientes requisitos:
Para saber si eres beneficiario del Bono por Formalización del Trabajo, debes acceder con tu RUT al sitio web de ChileAtiende e ingresar los datos solicitados.
Otra alternativa es hacer clic en la imagen a continuación para ser redirigido al mencionado sitio y revisar si obtienes el monto.