Ministerio de Salud confirma caso importado de sarampión - Chilevisión

El infectado corresponde a un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México.

Este jueves, el Ministerio de Salud confirmó la detección de un caso importado de sarampión en nuestro país.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el infectado corresponde a un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de la enfermedad.

A lo anterior se suma que el menor no contaba con registro de vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses.

De todas formas, el paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento.

¿Qué es el sarampión?

Según el Ministerio de Salud, el sarampión es una "enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar)".

Las manchas rojas en la piel, conocidas como exantema, son el síntoma más reconocible y suelen extenderse por entre 3 y 7 días. A lo anterior se suman la fiebre alta, tos y congestión nasal, sensibilidad a la luz, conjuntivitis, malestar y dolor articular y descamación fina en la piel.

Desde el contacto con el patógeno, inicia un periodo de incubación de entre 7 y 21 días. Posterior a eso, se da paso al lapso de contagio, que va desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel.

¿Tienes síntomas? Estas son las medidas de prevención y cuidado

Si presentas síntomas de sarampión, debes colocarte mascarilla inmediatamente y acudir a un centro de salud lo antes posible. Junto con eso, evita contacto con otras personas e informa sobre tus antecedentes de viaje.

En lo que respecta a la prevención, el llamado es a mantener al día el esquema de vacunación, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar y a evitar el contacto con enfermos.