Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La noche de este jueves 5 de febrero se registró un movimiento telúrico en la región de Arica y Parinacota.

Un sismo de 3,1 sacudió la noche de este jueves 5 de febrero el norte del país, concretamente a la región de Arica y Parinacota.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 21:17 horas y se ubicó a 51,84 kilómetros al sur de Putre.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 69,42 kilómetros.