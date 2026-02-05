 Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión
Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada
05/02/2026 22:56

Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada

La noche de este jueves 5 de febrero se registró un movimiento telúrico en la región de Arica y Parinacota.

Un sismo de 3,1 sacudió la noche de este jueves 5 de febrero el norte del país, concretamente a la región de Arica y Parinacota. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 21:17 horas y se ubicó a 51,84 kilómetros al sur de Putre. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 69,42 kilómetros.

