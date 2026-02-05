Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La noche de este jueves 5 de febrero se registró un movimiento telúrico en la región de Arica y Parinacota.
Un sismo de 3,1 sacudió la noche de este jueves 5 de febrero el norte del país, concretamente a la región de Arica y Parinacota.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 21:17 horas y se ubicó a 51,84 kilómetros al sur de Putre.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 69,42 kilómetros.
Hora Local: 2026/02/05 21:17:12, mag: 3.1, Lat: -18.64, Lon: -69.42, Prof: 18.8, Loc : 51.84 km al S de Putre— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 6, 2026