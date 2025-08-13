3 bonos del Estado para mujeres con hijos a los que pueden acceder durante agosto 2025 - Chilevisión

Los bonos al Trabajo de la Mujer, de Protección y el Bono por Hijo son tres de los beneficios que entrega el Estado dirigidos a madres trabajadoras. ¿En qué consisten y cómo puedes obtenerlos? Acá te lo contamos.
Son tres los beneficios económicos que entrega el Estado durante agosto a los que mujeres con hijos pueden acceder si cumplen con los requisitos estipulados.
Cada uno de los bonos cuenta con condiciones, fechas y formas de pago distintas para las madres y son los siguientes Bono por hijo, Bono de Protección y el Bono al Trabajo de la Mujer.
El Bono por Hijo es un beneficio entregado por el Estado a madres, cuyo pago es determinado por la cantidad de hijos nacidos vivos o adoptados que tengan.
Se trata de un aporte destinado a mujeres jubiladas, que se suma a la pensión de las beneficiarias y cuyo monto puede sumar hasta $900 mil, debido a que depende del sueldo mínimo vigente.
Quienes deseen recibir el dinero deben cumplir con lo siguientes requisitos:
De igual manera, deberán cumplir con uno de los siguientes puntos:
Postulación al Bono por hijo:
El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa está dirigido a las mujeres y familias que sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
Esta es una ayuda económica de carácter mensual no postulable que se paga por un periodo de dos años, totalizando un monto de $452 mil que son divididos en 24 cuotas.
Para recibir el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa es necesario cumplir los siguientes requisitos:
El Bono al Trabajo de la Mujer es un aporte monetario dirigido a mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables del país.
El beneficio, otorgado a trabajadoras de entre los 25 y 59 años, busca impulsar la inclusión femenina en el mercado laboral.
El pago contemplado es de hasta $678.028 anuales o $44.157 mensuales y dependerá de la preferencia de la beneficiaria a la hora de postular.
Para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer hay que cumplir con lo siguientes requisitos:
Postulación al BTM: