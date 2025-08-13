3 bonos del Estado para mujeres con hijos a los que pueden acceder durante agosto 2025 - Chilevisión

Los bonos al Trabajo de la Mujer, de Protección y el Bono por Hijo son tres de los beneficios que entrega el Estado dirigidos a madres trabajadoras. ¿En qué consisten y cómo puedes obtenerlos? Acá te lo contamos.

Son tres los beneficios económicos que entrega el Estado durante agosto a los que mujeres con hijos pueden acceder si cumplen con los requisitos estipulados.

Cada uno de los bonos cuenta con condiciones, fechas y formas de pago distintas para las madres y son los siguientes Bono por hijo, Bono de Protección y el Bono al Trabajo de la Mujer.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio entregado por el Estado a madres, cuyo pago es determinado por la cantidad de hijos nacidos vivos o adoptados que tengan.

Se trata de un aporte destinado a mujeres jubiladas, que se suma a la pensión de las beneficiarias y cuyo monto puede sumar hasta $900 mil, debido a que depende del sueldo mínimo vigente.

Quienes deseen recibir el dinero deben cumplir con lo siguientes requisitos:

Ser madre.

Tener 65 años o más.

Residir en Chile por un periodo de 20 años y de al menos cuatro de los últimos cinco antes de hacer la solicitud.

De igual manera, deberán cumplir con uno de los siguientes puntos:

Estar afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y obtener tu pensión a partir del 1 de julio de 2009.

Ser titular de una Pensión Garantizada, conocida como PGU.

No estar afiliada a un régimen previsional y recibir una Pensión de Sobrevivencia.

Postulación al Bono por hijo:

Para revisar si accedes al beneficio, puedes visitar este sitio web.

Bono Dueña de Casa

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa está dirigido a las mujeres y familias que sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Esta es una ayuda económica de carácter mensual no postulable que se paga por un periodo de dos años, totalizando un monto de $452 mil que son divididos en 24 cuotas.

Para recibir el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Ser parte del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades.

El beneficiario debe haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema, tales como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Firmar la carta de compromiso y un plan de intervención con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un aporte monetario dirigido a mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables del país.

El beneficio, otorgado a trabajadoras de entre los 25 y 59 años, busca impulsar la inclusión femenina en el mercado laboral.

El pago contemplado es de hasta $678.028 anuales o $44.157 mensuales y dependerá de la preferencia de la beneficiaria a la hora de postular.

Para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer hay que cumplir con lo siguientes requisitos:

Tener entre 25 años y 59 años con 11 meses.

Trabajar de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Cumplir con los límites de ingresos establecidos, los cuales varían según la modalidad de pago seleccionada.

